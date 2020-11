Dia da Consciência Negra é tema da Live JR desta sexta-feira (20)

Arte R7

O Dia Nacional da Consciência Negra éo tema da Live JR, programa do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, debate desta sexta-feira (20) a partir das 15h.

Ao vivo, participam da conversa os jornalistas da Record TV Amanda Santos, Luiz Fara, Mariana Bispo e Salcy Lima.

O público pode acompanhar a atração semanal do Jornal da Record ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.