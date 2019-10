Dia das Crianças: venda de brinquedos cresce 46% em 2019 Segundo levantamento, além do crescimento expressivo, compras feitas por aplicativos mobile superaram em 20% as feitas pelo computador Dia das Crianças: venda de brinquedos e artigos para bebês cresce 46%

Venda de brinquedos e artigos para bebês teve alta de 46% Valter Campanato/Agência Brasil

A venda de brinquedos e artigos para bebês cresceu 46% nesse Dia das Crianças, na comparação com o mesmo período do ano passado. Segundo levantamento feito entre os dias 22 de setembro e 6 de outubro, com as lojas infantis que usam a plataforma da Rakuten Digital Commerce, os dois itens foram as categorias mais comercializadas nesse feriado.

Além do crescimento expressivo, outro índice que chama atenção é a preferência do consumidor pelos aplicativos mobile. As compras por meio de smartphones superaram em 20% as feitas pelo computador.

No segundo lugar entre os produtos mais vendidos aparecem moda e acessórios, com crescimento de 113% em relação a 2018.

O ticket médio comercializado no período subiu 12%, saltando de R$ 307,85 em 2018 para R$ 354,67 em 2019. O cartão de crédito, seguida de boleto e depósito bancário, foram as opções de compras preferidas pelo consumidor.

*Estagiário do R7, sob supervisão de Ana Vinhas