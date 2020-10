Dia do Servidor: administração federal dá ponto facultativo nesta 6ª Data é celebrada em 28 de outubro, mas o governo transferiu o recesso para esta sexta-feira (30)

Dia do Servidor é comemorado em 28 de outubro Roque de Sá / Agência Senado

Esta sexta-feira (30) é ponto facultativo na administração pública federal em comemoração ao Dia do Servidor Público. A data é celebrada em 28 de outubro mas o governo transferiu o recesso para esta sexta.

Assim, via de regra, não haverá expediente nos ministérios e em outros órgãos públicos. Entretanto, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social), por exemplo, decidiu manter os atendimentos já agendados, seja administrativos ou perícias médicas. O órgão adiou o ponto facultativo para 23 de novembro, quando, então, as agências estarão fechadas para atendimento.

O Dia do Servidor é celebrado nesta data conforme a Lei nº 8.112/1990, pela qual também se instituiu o Regime Jurídico dos Servidores Públicos Civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e das fundações públicas federais.