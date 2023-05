Dias Toffoli tem alta de hospital no DF onde estava internado com Covid Ministro do STF estava internado desde quarta-feira no hospital DF Star; ele chegou a ficar na UTI, mas passa bem, segundo a equipe Dias Toffoli tem alta de hospital no DF onde estava internado com Covid

Dias Toffoli está com Covid Gustavo Lima/STJ - 26.6.2019

O ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Dias Toffoli recebeu alta médica do hospital DF Star, em Brasília, na noite deste sábado (20). Ele estava internado desde quarta-feira, com Covid. Em comunicado, a Corte disse que o magistrado "continuará a se recuperar em casa". Toffoli chegou a ficar na UTI, mas, segundo a equipe dele, passa bem e está sendo tratado com antiviral e medicação contra sintomas.

Em agosto de 2020, Toffoli foi internado com uma pneumonite alérgica, segundo a assessoria do Supremo. A pneumonite é um tipo de inflamação pulmonar causado geralmente por inalação de poeira.



Um mês antes, em 19 de julho, o ministro havia ficado em observação no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, após ter sofrido um leve corte na cabeça ao cair em casa.