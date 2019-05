Dias Toffoli vê com temor 'a ideia de a economia conduzir o direito' Para o presidente do STF, o Judiciário deve garantir que os pactos entre partes sejam cumpridos, instituindo assim segurança jurídica sobre os contratos Toffoli vê com temor 'a ideia de a economia conduzir o direito'

Para Toffoli, princípio do Judiciário pode ser ferido MARCELO CHELLO/CJPRESS/ESTADÃO CONTEÚDO

O presidente do STF (Supremo Tribunal Federal), Dias Toffoli, disse ver com preocupação "a ideia de a economia conduzir o direito". Segundo ele, a percepção de que o Judiciário tem que tomar a decisão com maior e melhor abrangência para a economia, pode acabar ferindo o princípio de que o Judiciário deve "ter a frieza de fazer valer os contratos".

Para Toffoli, garantir que os pactos entre partes sejam cumpridos, instituindo assim segurança jurídica sobre os contratos, deve ser um dos principais valores do Judiciário. "Me preocupa quando, seja com teorias do ponto de vista de ponderação de valores ou de colocar a economia a frente do direito para que o resultado da decisão judicial tenha abrangência maior, se rasgue ou se descumpra aquilo que foi pactuado", disse.

Ele citou a aplicação da Lei de Recuperação Judicial, da qual participou da elaboração. Segundo ele, os magistrados têm deixado de lado a percepção de que as empresas precisam continuar funcionando após o processo, de forma a garantir empregos.

"Magistrados começam a querer fazer Justiça em caso concreto ao invés de fazer valer a lei. É importante que tenhamos em conta que o magistrado tem que garantir que os pactos sejam cumpridos. E essa é a função dos tribunais superiores, aplicar a Constituição, a lei, garantir que normas e as regras do jogo sejam cumpridas como estabelecidas", disse.

As declarações do ministro foram feitas nesta segunda-feira (20), em evento da IBA (International Bar Association) sobre insolvência global, realizado em São Paulo.

