Digitalização dos bancos já é uma concorrência consolidada no mercado Com 1 bilhão de contas, o país tem em média 5,4 perfis por brasileiro

A- A+

Na imagem, Gustavo Toledo, Gueitiro Matsuo Genso e Rafael Panelli DIVULGAÇÃO/RECORDTV

O avanço do mercado financeiro proporcionou aos consumidores ampliar o leque de opções na hora de escolher um banco. A regulamentação do Open Finance, Sistema Financeiro Aberto, permitiu que novos players pudessem oferecer serviços e produtos.

Com a chegada do banco digital veio a facilidade de abrir uma conta, usar o banco e fazer uma transação.

Na visão do especialista de mercado Gueitiro Matsuo Genso, que atualmente está no Conselho de Administração do BMG, já passou por bancos digitais como PicPay, mas também já esteve em banco tradicional como o Banco do Brasil, entramos na segunda fase de uma “competição saudável” entre bancos tradicionais e fintechs.

“Já estamos em um momento em que não dá mais para separar banco tradicional e banco digital, porque os tradicionais também criaram suas soluções digitais e entraram nessa competição, o que é muito bom para sociedade e para população. Tanto os bancos que ofereciam solução só de agência física, hoje também oferecem as suas soluções no smartphone da população”, afirma o executivo.

Com os bancos digitais e as fintechs, surgem novas propostas de valor diferenciadas para que os clientes experimentem seu produto, como isenção de taxas, de tarifas, principalmente no cartão de crédito, um ponto muito importante. E como fechar a conta?

Rafael Panelli, vice-presidente de Produtos da ZOOP, afirma que a estratégia está relacionada a lucratividade das instituições financeiras.

“Quando a gente trata dos bancos digitais, há uma eficiência de custo, uma eficiência operacional muito maior não precisando de uma agência física, assim os números tendem a se equilibrar e com o tempo o que tange muito mais a lucratividade é a estratégia, você foca muito mais em crescer inicialmente e abre mão do lucro no começo para depois, aos poucos, ir se rentabilizando uma vez que já está consolidado no mercado, esse foi um movimento que a gente viu acontecer nos últimos 10 anos com as principais instituições financeiras, principalmente que estão atuando em um modelo digital no Brasil hoje”, diz Panelli.

O Estúdio News vai ao ar aos sábados, às 22h30. A Record News é sintonizada pelos canais de TV fechada 586 Vivo TV, 14 Oi TV, 578 Claro, 419 Sky e 2038 Samsung TV Plus, além do canal 42.1 em São Paulo e demais canais da TV aberta em todo o Brasil.