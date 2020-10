Dinheiro na cueca: Randolfe pedirá cassação do mandato de senador

Na imagem, o senador Chico Rodrigues (DEM-RR) Adriano Machado/ REUTERS 09.08.2020

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) afirmou que irá protocolar na próxima segunda-feira (19) pedido de cassação do mandato do senador Chico Rodrigues (DEM-RR).

Rodrigues foi alvo de uma operação realizada nesta quarta-feira (14) em Boa Vista (RR) contra o desvio de dinheiro público no combate a pandemia do novo coronavírus. A PF (Polícia Federal) apreendeu R$ 30 mil dentro da cueca do senador.

“É lamentável os acontecimentos envolvendo o senador Chico Rodrigues, mas a sua conduta é incompatível com a ética e decoro do parlamentar. Na segunda-feira, estaremos ingressando com pedido de cassação de mandato do senador junto ao Conselho de Ética do Senado”, afirmou Randolfe.

Mais cedo, o ministro Luís Roberto Barroso, do STF (Supremo Tribunal Federal), determinou o afastamento do senador flagrado com dinheiro por 90 dias. O magistrado enviou o caso para deliberação do Senado, a quem cabe manter ou não a decisão.

“A decisão do ministro Barroso é necessária para preservar a ordem pública e manter a condução das investigações. O Senado deve ratificar a decisão”, disse Randolfe.