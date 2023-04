Dino defende regulação das redes sociais como forma de impedir atentados a escolas O ministro disse que as plataformas precisam proibir e combater discursos de ódio na internet e páginas que estimulem a violência Dino defende regulação das redes sociais como forma de impedir atentados a escolas

Brasil | Augusto Fernandes, do R7, em Brasília

A- A+

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, em reunião na sede da pasta Tom Costa/MJSP - 5.4.2023

O ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, disse nesta quarta-feira (5) que regular redes sociais e fóruns secretos na internet pode ser uma estratégia para impedir a ocorrência de novos atentados em escolas do país. Segundo ele, é preciso que as plataformas sejam responsabilizadas pela existência de perfis e sites que estimulam atos violentos contra instituições educacionais.

"É absolutamente inaceitável que nós tenhamos hoje essas ameaças circulando nas redes sociais, circulando na internet, e as plataformas não façam nada. Todas as empresas, big techs, a deep web, devem ter algum tipo de regulação, fiscalização e controle. Isso é fundamental", disse.

Dino afirmou que "uma internet desregulada, como hoje o Brasil ainda mantém, e desalinhada com as melhores práticas internacionais, a exemplo da União Europeia, acaba fazendo com que essa violência se sustente".

"Por que acontece essa violência contra crianças e jovens? Porque nós temos hoje uma proliferação de discursos de ódio em várias esferas da sociedade, e isso obviamente chega às escolas. É uma tragédia social. Em razão de tudo isso que nós estamos vivendo no Brasil e dessa internet desregulada, desregulamentada, [a violência] emergiu com muita força nas escolas", destacou Dino.

Ainda de acordo com o ministro, as empresas responsáveis pelas páginas devem combater esse tipo de conteúdo. "É preciso que haja regulação geral, não só a regulação governamental ou legal. Precisamos da autorregulação, de protocolos que envolvam empresas privadas de um modo geral", defendeu.