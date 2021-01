Diplomacia indiana confirma envio iminente de vacinas, diz deputado

A- A+

O deputado Fábio Ramalho (MDB-MG) declarou há pouco ao blog que foi informado pelo cônsul da Índia, em Belo Horizonte, Élcio Barros, na noite de quarta-feira (20), que as vacinas indianas estão embarcadas em avião em Mumbai e prestes a serem despachadas para o Brasil. Segundo o cônsul disse à Ramalho, membros do corpo diplomático indiano já informaram o Planalto sobre a iminente decolagem das vacinas e segundo o deputado, " o presidente está esperando o melhor momento para anunciar”. Segundo o cônsul, faltam apenas trâmites burocráticos e a chegada das doses pode ocorrer entre amanhã e sábado. O deputado tem mantido contato diário com o cônsul nos últimos 3 dias. Ramalho também tratou do assunto com o embaixador da Índia, Suresh Reddy, durante um almoço em Brasília, na quarta-feira.

Deputado Fábio Ramalho Agência Brasil

O comunicado inicial com o Planalto foi feito ao Almirante Rocha, secretário especial de assuntos estratégicos e posteriormente ao próprio presidente