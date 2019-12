Direito da família reconhece mudanças culturais e comportamentais

Rafael Calmon e Gustavo Toledo Divulgação

Devido às transformações culturais e comportamentais, as leis que regem as relações familiares e as obrigações e direitos decorrentes dessas relações se adaptaram. Para esclarecer as recorrentes questões sobre casamento, separação, guarda dos filhos, e até dos pets, o Estúdio News recebe nesta quarta-feira (11) o juiz de direito do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, Rafael Calmon.

O número de união estável cresceu 54% em quatro anos e ultrapassa o crescimento do número de casamentos civis, segundo dados do Colégio Notarial do Brasil (CENSEC). Para o juiz Calmon, isso reflete um comportamento social.

“As famílias neste momento da história estão preferindo manter a união estável do que se casar. Talvez por questões burocráticas, talvez por maior liberdade, mas é família do mesmo jeito”.

A Justiça como um todo, mas em especial o direito da família, refletem essas transformações das relações humanas. Nos últimos anos o Brasil avançou na questão da regulamentação da união homoafetiva, do processo de guarda de filhos e até no reconhecimento de uma nova modalidade familiar chamada de multiespécie, formada por pessoas e animais de estimação.

“Essa relação entre animais humanos e não humanos vem despertando curiosidades no mundo inteiro. No Brasil tem vários projetos de lei em trâmite, tentando dizer que os animais são seres sencientes, ou seja, reagem a estímulos então tem uma dignidade própria que merece tratamento. O bem-estar do animal tem que ser considerado”.

