Diretor Geral da Rede MS recebe convidados para almoço em Campo Grande

Da esquerda para a direita: Paulo Corrêa, Deputado Estadual; Ulisses Serra Netto, Diretor Geral da Rede MS; Reinaldo Azambuja, Governador do MS; Luciano Ribeiro, Diretor da Record TV Brasília; Ministra Tereza Cristina; Gisele Barbosa, Diretora Operacional da Rede MS; André Dias, Superintendente Institucional da Record TV; e Ulysses de Almeida Serra, Diretor de Marketing da Rede MS Foto: Divulgação

Nesta sexta-feira (5), Ulisses Serra Netto, Diretor Geral da Rede MS, afiliada da Record TV no estado do Mato Grosso do Sul, promoveu um almoço festivo para lançar a edição deste ano do Leilão de Gado Nelore IPB, que acontece amanhã, em Campo Grande (MS).

O leilão é realizado anualmente desde 1997 e recebe pecuaristas de diversas regiões, sendo um dos mais tradicionais do estado.

O almoço foi prestigiado por autoridades como a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina; o Governador do Mato Grosso do Sul, Reinaldo Azambuja (PSDB); o Senador Nelsinho Trad (PSD-MS); e o Deputado Estadual e Presidente da Assembleia Legislativa do Mato Grosso do Sul, Paulo Corrêa (PR). Também estiveram presentes grandes empresários do agronegócio.

O Superintendente Institucional da Record TV, André Dias, e o Diretor da Record TV Brasília, Luciano Ribeiro, representaram a emissora no encontro.

Sugestão de legenda para a foto (da esquerda para a direita): Paulo Corrêa, Deputado Estadual; Ulisses Serra Netto, Diretor Geral da Rede MS; Reinaldo Azambuja, Governador do MS; Luciano Ribeiro, Diretor da Record TV Brasília; Ministra Tereza Cristina; Gisele Barbosa, Diretora Operacional da Rede MS; André Dias, Superintendente Institucional da Record TV; e Ulysses de Almeida Serra, Diretor de Marketing da Rede MS.