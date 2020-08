Diretor presidente do Sebrae participa da 'Live JR' nesta sexta (28) Ex-deputado e ex-ministro Carlos Carmo Andrade Melles é o entrevistado da semana no programa de entrevistas do 'Jornal da Record' Diretor presidente do Sebrae participa da 'Live JR' nesta sexta (28)

Carlos Melles é presidente do Sebrae Agência Brasil - 8.11.2019

A Live JR, programa de entrevistas do Jornal da Record em todas as plataformas digitais da Record TV, recebe nesta sexta-feira (28) Carlos Carmo Andrade Melles, diretor presidente do Sebrae (Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas).

Ao vivo, a entrevista começa às 18h10. Engenheiro agrônomo, Melles foi deputado federal por seis legislaturas consecutivas, além de ministro do Esporte e Turismo entre 2000 e 2002. Participam da conversa os jornalistas Celso Freitas, Leandro Stoliar e Paloma Poeta. A atração do Jornal da Record recebe, toda semana, personalidades da política e da economia do país.

As entrevistas acontecem todas as sextas-feiras. O público pode acompanhar ao vivo na Record News, pelo R7 e pelas redes sociais do Grupo Record. Além disso, haverá exibição de trechos no Jornal da Record e no Fala Brasil.