Distúrbio do sono é o tema do Estúdio News desta semana Especialista esclarece dúvidas sobre a qualidade ideal do sono

Dr. Salomão Carui e Gustavo Toledo Divulgação

Segundo a Organização Mundial da Saúde, 45% da população sofre de algum distúrbio do sono e esse número vem crescendo nas últimas décadas. Para conversar sobre esse assunto, o Estúdio News desta quarta-feira (25) recebe o otorrino e médico do sono do Hospital Israelita Albert Einstein, Salomão Carui.

Um dos fatores que tem atrapalhado a noite de sono é o ritmo acelerado do dia a dia e o vício em tecnologia. Segundo pesquisa, as crianças que passam muito tempo usando o celular ou o computador têm uma piora na qualidade do sono.

“A tecnologia hoje traz uma conectividade violenta ao ser humano, é difícil se desligar dos problemas. Uma das orientações que a gente passa é estabelecer o horário para você se predispor para pousar o avião, começar a desligar dessa conectividade ilimitada. A excitação cerebral faz com que você tenha uma qualidade de sono pior”, explica Carui.

Em relação a apneia, doença que já afeta um terço da população brasileira, o especialista explica os principais sintomas, além do ronco, para identificar a apneia em seu primeiro estágio.

“ O indivíduo dorme e dorme mal, ele não aprofunda o sono. Então ele desenvolve a sensação de sono não reparador, com sonolência diurna, diminuição da memória, diminuição da velocidade de raciocínio, irritabilidade, diminuição do metabolismo, dificuldade de perder peso ou aumento de peso e até diminuição de libido”.