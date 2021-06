Doação: Brasil receberá nesta terça carga de remédio da Irlanda Bagagem é de mais de 40 mil ampolas do medicamento anestésico Atracúrio, que compõe o chamado "kit intubação"

Brasil | Plínio Aguiar, do R7

A- A+

Irlanda doará ao Brasil carga de remédio Atracúrio Daniel Marenco/EFE

O Brasil receberá, nesta terça-feira (29), mais de 40 mil ampolas do medicamento anestésico Atracúrio, que compõe o chamado "kit intubação", conjunto de remédios para pacientes com covid-19, segundo o Itamaraty. A carga é uma doação do governo da Irlanda.

As ampolas serão recebidas no Aeroporto Internacional de São Paulo - Guarulhos, em operação de transporte viabilizada pela agência de defesa civil europeia ECHO.

O medicamento será incorporado aos estoques do Ministério da Saúde destinados ao tratamento de pacientes com covid-19.

Em nota, o Ministério das Relações Exteriores agradeceu a "solidariedade irlandesa" e disse que a ação reflete as "frutíferas relações".