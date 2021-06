Doação de alimentos ajuda socorristas no resgate a vítimas de desabamento no Rio de Janeiro Voluntários distribuíram marmitas, refrigerantes, café, suco, pães e outros itens a bombeiros, policiais militares, guardas municipais e agentes da Defesa Civil

Força Jovem Universal, Uniforça, Unisocial EVG e Calebe auxiliaram socorristas em desabamento Divulgação

No dia 3/6, cerca de 50 voluntários dos programas sociais Força Jovem Universal (FJU), Uniforça, Unisocial EVG e Calebe apoiaram o trabalho de bombeiros, policiais militares, guardas municipais e agentes da Defesa Civil que estiveram mobilizados no resgate às vítimas do desabamento de um edifício de quatro andares, localizado na comunidade de Rio das Pedras, na zona oeste da cidade do Rio de Janeiro.

Trabalhando no local desde a madrugada, quando ocorreu o desabamento, os socorristas receberam dos voluntários marmitas, refrigerante, café, suco, pães, biscoitos e frutas. O apoio foi oferecido durante todo o dia, até as 21h.

Voluntários ajudam durante buscas Divulgação

De acordo com a Imprensa, um homem e uma criança, pai e filha, morreram na tragédia. Outras quatro pessoas foram resgatadas pelas equipes de socorro e encaminhadas ao hospital.

“Trabalhamos em parceria com as forças de segurança pública, sempre que possível, quando acontece algum incidente grave. De imediato, mobilizamos todos e partimos ao local da tragédia para dar apoio. A Polícia Militar, o Corpo de Bombeiros, a Defesa Civil, a Guarda Municipal, todos nos cumprimentaram pela assistência que oferecemos”, explicou Emerson Fonseca, responsável pelo projeto Uniforça no Rio de Janeiro.

Uniforça, Unisocial EVG, FJU e Calebe são todos programas sociais mantidos pela Igreja Universal do Reino de Deus.