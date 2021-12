Documentário 'Agricultoras Violentadas' recebe prêmio do CNJ Exibido no Repórter Record Investigação, documentário mostra a violência doméstica sofrida pelas mulheres no campo

O documentário Agricultoras Violentadas, da Record TV, exibido no Repórter Record Investigação em abril de 2020, foi o grande vencedor do Prêmio Viviane Vieira do Amaral, do Conselho Nacional de Justiça, na categoria Mídia.

A cerimônia de premiação aconteceu na terça-feira (14), pela internet. O presidente do CNJ, Luiz Fux, conduziu a entrega dos prêmios.

O especial mostra a violência sofrida pelas mulheres do campo, principalmente em regiões isoladas do país, onde não existe delegacia da mulher ou qualquer tipo de proteção às vítimas.

Em junho, o mesmo documentário conquistou o One World Media Awards, um dos prêmios mais respeitados da mídia internacional, à frente das gigantes Al Jazeera e PBS.

Documentário 'Agricultoras violentadas' recebeu prêmio CNJ Reprodução/Record TV