Documentário 'Missão Kabul', da Record TV, é premiado na 66° edição da APCA Na obra, vencedora na categoria documentário em tv, Roberto Cabrini mostrou a volta do radicalismo do Talibã ao poder no Afeganistão depois de 20 anos

A- A+

Roberto Cabrini recebe prêmio pelo documentário Missão Kabul Divulgação

O jornalista Roberto Cabrini foi o vencedor da 66° edição do prêmio da APCA (Associação Paulista dos Críticos de Arte), categoria Especial/Documentário em televisão, com Missão kabul, da Record TV. O evento foi realizado no tradicional Teatro Sérgio Cardoso, no Centro de São Paulo/ SP.

Neste ano, a diretoria da entidade prestará homenagem especial aos trabalhadores da Cultura, representados pela atriz e diretora teatral Regina Galdino e o artista, produtor e mestre em comunicação e semiótica Zé Renato, batalhadores pela atuação técnica e ativismo cultural nos grupos de apoio aos participantes de editais na cidade de São Paulo.

Os outros vencedores da noite: nas áreas de Arquitetura, Artes Visuais, Cinema, Dança, Literatura, Música Popular, Rádio, Teatro, Teatro Infanto-Juvenil e Televisão. Maria Fernanda Teixeira, presidente da APCA, em seu primeiro mandato à frente da entidade, ressalta "a necessidade de atuação e fortalecimento da crítica cultural, em um momento em que a valorização das atividades artísticas em suas variadas formas de expressão é de extrema importância".

Na área de Cinema, serão premiadas as categorias Filme – Cabeça de Nêgo, de Déo Cardoso; Direção – Madiano Marcheti, por Madalena; Elenco – intérpretes de Marighella; Fotografia – Gustavo Hadba, por Veneza e Acqua Movie; e Documentário – A Última Floresta, de Luiz Bolognesi. O júri foi composto por Flávia Guerra, Luiz Carlos Merten e Orlando Margarido.

Na área de Televisão, serão premiadas as categorias Atriz – Letícia Colin (Onde está meu coração, Globoplay) e Paula Cohen (Nos Tempos do Imperador, TV Globo); Ator – Juan Paiva (Um Lugar ao Sol, TV Globo); Novela – Nos Tempos do Imperador (Alessandro Marson e Thereza Falcão, TV Globo); Especial / Documentário – Missão Kabul – Roberto Cabrini (Record TV); e Seriado / Minissérie – Passaporte para Liberdade (Mario Teixeira, TV Globo). O júri foi composto por Edianez Parente, Fabio Maksymczuk, Leão Lobo, Neuber Fischer, Paulo Gustavo Pereira e Tony Goes.