Dois deputados federais tomam posse nesta quarta

Na imagem, a deputada federal Carla Dickson (Pros-RN) Reprodução Câmara dos Deputados

Dois deputados federais tomaram posse nesta quarta-feira (17) em cerimônia realizada no plenário da Câmara dos Deputados. São eles: Carla Dickson (Pros-RN) e Danilo Forte (PSDB-CE).

Dickson ocupou a vaga do deputado licenciado Fábio Faria, que assumiu também nesta quarta o Ministério das Comunicações. Genro do Silvio Santos, dono do SBT, Faria irá comandar uma pasta com orçamento de R$ 2,3 bilhões.

Já Forte assumiu a vaga de Roberto Pessoa, deputado licenciado que saiu para concorrer à Prefeitura de Maracanaú, no Ceará.

*Com informações da Agência Câmara