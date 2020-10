Dois suspeitos morrem em Viracopos durante ação da PF

Do R7

Dois suspeitos de participarem de um esquema de tráfico internacional de drogas no Aeroporto de Viracopos, em Campinas, interior de São Paulo, foram mortos em operação da PF (Polícia Federal) realizada nesta terça-feira (6). Um dos que vieram a óbito já havia sido preso por homicídio e roubo, já o outro não tinha passagem pela polícia.

A operação, que recebeu o nome de Overload, conta com o apoio das polícias Civil, Militar, Rodoviárias, Receita Federal, além da corregedoria da PM. De acordo com as investigações, organização criminosa é formada por brasileiros, que eram responsáveis pelo fornecimento de cocaína que seria exportada para a Europa.

O grupo ainda aliciava funcionários do aeroporto para que interferissem a favor da quadrilha nas atividades de logística do terminal, além da participação de um policial civil e um policial militar no esquema.

Ao todo, mais de 200 policiais federais, 80 policiais militares e 6 policiais civis participam do cumprimento de 44 mandados de busca e apreensão e 35 mandados de prisão temporária, em 4 estados do país. Entre os investigados presos, 33 são homens e 2 são mulheres.