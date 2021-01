Dólar cai nos primeiros negócios atento a exterior e a fala de Guedes

A- A+

Dólar abre em queda na manhã desta terça-feira (26) ADAILTON DAMASCENO/FUTURA PRESS/ESTADÃO CONTEÚDO - 26/01/2021

O dólar caía nos primeiros negócios desta terça-feira (26), com a moeda em baixa também no exterior, enquanto no Brasil investidores acompanham o noticiário sobre vacinação antes de falas do ministro da Economia e do presidente do Banco Central em evento neste pregão.

Às 9h08, o dólar à vista caía 0,54%, a R$ 5,4417 .

No exterior, a divisa cedia ante pares do real, como peso mexicano, rand sul-africano e lira turca.

