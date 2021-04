Dólar fecha a R$ 5,71 influenciado por impasse no Orçamento Cotação à vista da moeda americana subiu 1,49% e teve o pior desempenho entre as principais moedas globais nesta sessão

Cédulas de reais e dólares Ricardo Moraes/Reuters 10.09.2015

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em firme alta contra o real nesta quinta-feira (1º), numa gangorra depois da forte queda da véspera, com operadores de mercado embutindo nos preços profunda preocupação com os rumos do Orçamento e a posição do ministro da Economia nesse embaraço.

O dólar à vista subiu 1,49%, a R$ 5,71. Com isso, reduziu a queda acumulada na semana para 0,46%.

O real teve o pior desempenho entre as principais moedas globais nesta sessão.

O impacto do Orçamento se dá em razão da intenção do governo de promover cortes antes de a medida ser sancionada, para que sejam cumpridos requisitos como manter o teto de gastos. O relator do projeto no Congresso, senador Márcio Bittar (MDB-AC), sinalizou ao governo que poderá cancelar R$ 10 bilhões em emendas destinadas aos parlamentares.

A possibilidade de que regras fiscais sejam descumpridas acendeu a luz amarela no Ministério da Economia, e membros da equipe sinalizaram que deixarão o governo se não forem realizadas mudanças no texto.

