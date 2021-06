A- A+

Dólar fecha em alta de 1,06% contra real, cotado a R$ 5,12 Reuters

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar subiu acentuadamente contra o real nesta sexta-feira (11), encerrando a semana com ganhos antes das decisões de política monetária do Federal Reserve e do Banco Central do Brasil, que serão anunciadas na próxima quarta-feira (16).

O dólar negociado no mercado interbancário encerrou o pregão em alta de 1,06%, a R$ 5,12. Essa foi sua maior valorização diária desde 21 de maio (+1,5%), e seu maior patamar para fechamento desde 1° de junho (R$ 5,14). No acumulado da semana, o dólar teve alta de 1,66% contra o real.

O dólar futuro negociado na B3 tinha alta de 1,41%, a R$ 5,13.

