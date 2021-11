Dólar fecha em alta pelo terceiro dia seguido e chega a R$ 5,52 Moeda americana chegou a cair 0,61%, mais cedo; no entanto, ainda pela manhã, tomou fôlego e voltou a subir

A- A+

Dólar teve alta de 0,48% e fecha a R$ 5,5264 nesta quarta-feira (17) Dado Ruvic/Reuters - 30/10/2020

O dólar emendou a terceira alta nesta quarta-feira, firmando-se acima de R$ 5,50 e fechando na máxima em mais de uma semana, com as operações locais novamente guiadas pelo clima externo mais conservador e pela incerteza sobre o rumo das discussões fiscais no Brasil.

O mercado "vendeu Brasil" de maneira geral, com o Ibovespa em queda de mais de 1% e nas mínimas em um ano, e com os juros futuros em disparada de 15 pontos-base em alguns vencimentos até janeiro de 2027.

O dólar à vista subiu 0,48%, a R$ 5,5264 na venda, máxima desde o último dia 8 (R$ 5,5417). Em três altas seguidas, a cotação acumulou ganho de 2,28%.

A moeda até esboçou correção de baixa mais cedo, quando chegou a cair 0,61%, para R$ 5,4661.

Mas tomou fôlego ainda pela manhã e, com o impulso adicional visto na parte da tarde, foi a uma máxima de 5,534 reais, valorização de 0,62%.

Copyright © Thomson Reuters.