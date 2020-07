Dólar fecha em queda e encerra semana perto da estabilidade

Dólar fechou cotado a R$ 5,32 nesta sexta-feira (10) Sergio Moraes/ Reuters - 31.03.2015

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar fechou em queda ante o real nesta sexta-feira (10), depois de chegar a subir quase 1%, com as vendas predominando no fim da sessão em meio à recuperação do apetite por risco no exterior por esperanças de tratamento mais eficaz para o covid-19.

O dólar à vista caiu 0,37%, a R$ 5,3236 na venda.

A moeda oscilou entre alta de 0,97%, a R$ 5,3954, e recuo de 0,55%, para R$ 5,314.

Na semana, o dólar teve variação positiva de 0,06%. Em julho, a cotação recua 2,14%. Em 2020, o dólar sobe 32,66%.

No exterior, o índice do dólar frente a uma cesta de divisas de países desenvolvidos caía 0,13% no fim da tarde. O dólar cedia mais contra peso mexicano, peso colombiano e rand sul-africano --assim como o real, divisas que se beneficiam de maior apetite por risco.

(Por José de Castro)

