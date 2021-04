Dólar fecha pregão em alta de 0,90%, cotado a R$ 5,72 Mais um vez mercado repercute temor de um possível rompimento do teto de gastos, tendo em vista impasse no Orçamento DOLAR-MANHA:Dólar fecha em alta de 0,90%, a R$5,7258

Dólar fechou em alta nesta segunda Mohamed Azakir/Reuters

SÃO PAULO (Reuters) - O dólar começou a semana em firme alta, fechando acima de R$ 5,70 e deixando a moeda brasileira na pior posição global. Mais um vez o mercado repercutiu boatos do lado fiscal, com temores de que pressões de todas as frentes acabem por provocar o rompimento do teto de gastos, o que ampliaria severamente as incertezas sobre a sustentabilidade fiscal.

O dólar à vista subiu 0,90% nesta segunda-feira (12), a R$ 5,72 na venda.

A moeda até iniciou o dia em queda, indo a uma mínima de R$ 5,63 (-0,77%) pela manhã, mas fluxos pontuais puxaram a cotação para cima. O movimento foi consolidado, e de forma brusca, na parte da tarde, quando a divisa bateu R$ 5,74 (+1,21%).

