Dólar reverte queda e fecha em firme alta com piora externa Fayaz Aziz/Reuters - 3.12.2018

SÃO PAULO (Reuters) - A deterioração nos mercados de risco no exterior catapultou o dólar ante o real nesta quarta-feira (9), com investidores ajustando posições após quedas recentes da moeda, numa semana já marcada por renovada cautela no campo fiscal doméstico.

O dólar à vista fechou com valorização de 0,87%, a R$ 5,1737na venda --maior ganho diário desde 23 de novembro (+0,90%). A cotação chegou a subir 1,36%, a R$ 5,1987, depois de cair 0,81% no começo do pregão, a R$ 5,0875.

Na B3, o dólar futuro ganhava 1,15%, a R$ 5,1755, às 17h02.

