Dólar segue em alta com riscos fiscais e cautela no exterior Moeda brasileira estava entre os piores desempenhos globais. Dólar spot (para pagamentos à vista) subia 0,89%, para R$ 5,4116

Dólar abre em alta sobre o real nesta sexta-feira (22) Sergio Moraes/ Reuters - 31.03.2015

O dólar começava a sexta-feira (22) em alta ante o real, estendendo ganhos da véspera, com a recuperação da divisa norte-americana no exterior se juntando a uma pressão cambial no Brasil ditada por receios em torno do agravamento da pandemia e de riscos fiscais.

Às 9h10, o dólar spot (negociado para pagamentos à vista) subia 0,89%, para R$ 5,4116. Mais uma vez, a moeda brasileira estava entre os piores desempenhos globais no dia.

