Dólar sobe após 3 quedas por temores sobre coronavírus Às 9h09, a moeda negociado no mercado subia 0,68%, a R$ 5,2486, a cotação vem de três baixas, quase zerando os ganhos no ano

Dólar abriu em alta contra o real nesta sexta-feira (15) diego tesio / flickr - 15/01/2021

O dólar abriu em alta contra o real nesta sexta-feira (15), depois de três quedas consecutivas, com investidores captando o clima arisco no exterior em meio a temores de mais abalo econômico decorrente de medidas para conter o coronavírus, os quais superavam o anúncio na véspera de um pacote trilionário de estímulos nos Estados Unidos.

Às 9h09, o dólar negociado no mercado interbancário subia 0,68%, a R$ 5,2486 na venda. A cotação vem de três baixas, nas quais acumulou perda de 5,29%, quase zerando os ganhos no ano.

No exterior, o índice do dólar frente a uma cesta de rivais avançava 0,24%, enquanto moedas de perfil semelhante ao do real se depreciavam.

