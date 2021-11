Dólar tem leve queda e fecha a quarta-feira (24) perto de R$ 5,60

A- A+

Dólar fecha dia cotado a R$ 5,595 para a venda Dado Ruvic/Reuters-30/10/2020

O dólar à vista fechou em leve queda nesta quarta-feira (24) fechando o dia perto de R$ 5,60, porém longe das mínimas do dia. O motivo foi a reação dos investidores à divulgação de dados econômicos nos Estados Unidos e ainda atentos à movimentação em torno da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) dos Precatórios.

A cotação negociada no mercado futuro da B3 subia 0,37%, a R$ 5,5965, às 17h32 (de Brasília). Já o dólar interbancário caiu 0,25%, a R$ 5,5942 na venda, após variar de R$ 5,555 (-0,95%) a R$ 5,6243 (+0,28%).

Vários formuladores de política monetária do banco central norte-americano disseram que estariam abertos a acelerar a conclusão de seu programa de compra de títulos se a inflação alta se mantivesse e também a agir mais rapidamente para aumentar as taxas de juros, mostrou a ata da última reunião de política monetária do Fed (Federal Reserve).

"'Several' (vários) costuma ser um número grande, às vezes maioria no Comitê. Acho uma sinalização bem forte da direção que o Fed está indo", comentou Dan Kawa, diretor de investimentos e sócio da TAG Investimentos, ao comentar a expressão usada na ata.

Redução antecipada dos estímulos indicaria maior chance de a rentabilidade dos títulos emitidos pelos EUA aumentar, atraindo, assim, recursos que poderiam estar direcionados antes a ativos de mercados emergentes, como o Brasil.

Não por acaso, o dólar tinha mais um dia de rali pelo mundo, com a moeda em alta de 0,3% ante uma cesta de rivais, depois de renovar picos em 16 meses.

O aparente descasamento ocorre porque, na véspera, o dólar futuro acabou fechando em queda de 0,28%, acelerando as perdas após as 17h, quando fecha o mercado à vista, no qual o dólar terminou a terça-feira em alta de 0,26%.

A quinta-feira (25) poderá ver a liquidez cair no mercado devido à ausência de negociações nos EUA, que celebram o Dia de Ação de Graças. Mas no Brasil o dia trará catalisadores como o IPCA-15 de novembro e contínuas discussões sobre a PEC dos Precatórios.

A votação da proposta na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) do Senado deve ocorrer no dia 30 deste mês, data definida após pedido de vistas para dar mais tempo de discussão do parecer apresentado nesta terça-feira pelo líder do governo Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE).

Vejas as dicas dos economistas para reduzir os gastos no supermercado









































As idas ao supermercado estão ficando cada vez mais caras e exigindo mais atenção do consumidor que quer economizar ao máximo nas suas compras. A prévia da inflação de preços no Brasil mostrou que os alimentos e bebidas saltaram 1,38%, alta influenciada principalmente pela alimentação em domicílio, cuja taxa passou de 1,51%, em setembro, para 1,54%, em outubro. Clique nas imagens acima e veja as dicas dos economistas André Braz, coordenador do IPC do FGV Ibre, e Juliana Inhasz, professora do Insper (Instituto de Ensino e Pesquisa).







Foto: EBC EBC

A primeira atitude que o consumidor deve tomar antes de ir ao supermercado é fazer um inventário do que tem em casa para não comprar produtos desnecessários. Freepik

Depois de verificar o que tem e não tem em casa, faça uma lista do que precisa comprar. Além de otimizar a ida ao supermercado, te ajuda a fugir de compras por impulso e a selecionar os produtos que realmente estão faltando. Freepik

Se a sua marca preferida está cara, não mantenha a fidelidade. Mude para outra mais barata e com a mesma qualidade. 'Há produtos mais baratos e com a mesma qualidade. O que ocorre é uma resistência do consumidor. A substituição ajuda muito nas horas de economizar ', orienta o economista André Braz. Freepik

Não vá ao supermercado com fome. Antes de partir, tome café da manhã, almoce ou coma alguma fruta para o estômago não influenciar nas suas decisões. Pixabay

Programe suas compras para aproveitar os dias de promoção que os supermercados costumam fazer. Nesses dias, diversos produtos são encontrados com bons preços.

Foto:Tânia Rêgo/Agência Brasil

Tânia Rêgo/Agência Brasil - 20.05.2020

Se possível, deixe para fazer sua compra após o dia 10, já que a maioria da população já fez a sua compra e os supermercados vão precisar criar promoções para atrair os consumidores até o fim do mês. Pixabay

Cuidado com a compra de frutas, verduras e legumes. O ideal é ter em mente o cardápio da semana para não comprar demais e jogar fora. 'Jogar fora comida é a mesma coisa que rasgar dinheiro. Foto: Tânia Rêgo/Agência Brasil

Tânia Rêgo /Agência Brasil

No caso da carne, frango e ovos que estão com os preços elevados, a dica é comprar em menor quantidade . Se reduzirmos o consumo, tanto o supermercado quanto o produtor vai entender o recado e os preços tendem a cair EFE/ Alba Santandreau Alba Santandreau/EFE - 21.06.2021

Procure comprar frutas, legumes e verduras da época que são mais em conta. Normalmente são os que aparecem em maior quantidade nas gôndolas. Foto: Pixabay

Crédito: Pixabay

Deixe a preguiça de lado e pesquise em mais de um supermercado antes de comprar. É comum uma rede fazer promoções de azeite, por exemplo, enquanto na outra os grãos (feijão, lentilha, grão de bico etc.) estão mais em conta. Vale a pena fragmentar a compra para economizar Freepik Publicidade

