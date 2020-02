‘Domingo da Gratidão’ reunirá 50 mil pessoas pelo Brasil na luta contra o vício

Evento ocorrerá em 137 templos da Igreja Universal do Reino de Deus Pixabay

Neste domingo (23), o programa social Vício Tem Cura promoverá o “Domingo da Gratidão” em celebração aos seis anos do grupo. O evento ocorrerá simultaneamente em 137 templos da Igreja Universal do Reino de Deus, reunindo mais de 50 mil pessoas por todo o Brasil, e contará com a participação de 3 mil beneficiados pelo tratamento.

O Vício Tem Cura foi criado para auxiliar usuários de drogas e outros tipos de vícios. O trabalho é realizado em reuniões abertas e encontros individuais em todo o Brasil e em mais 53 países. A iniciativa também promove grandes caravanas e eventos para os jovens, com o objetivo de alertar sobre os riscos do consumo de drogas.

O empresário Daniel Zaminhani, de 35 anos, comemora junto ao grupo esses seis anos de existência. Graças ao tratamento e ao apoio do programa social, hoje, ele é um ex-viciado.

“Eu fui prisioneiro do vício por 15 anos. Perdi a minha dignidade, relacionamentos e bens. Fiz a minha família escrava das drogas, todos perderam a paz. Nunca acreditei que poderia ser feliz sem uma dose. No tratamento, eu vi a história de outras pessoas que foram ajudadas pelo programa e entendi que era possível ser alegre sem a droga e construir uma família”, explicou.

“Para mim é uma honra ser voluntário nesse programa, assim como um dia me ajudaram hoje eu posso ser útil para ajudar outras pessoas que passam pelo mesmo problema que eu. Também realizamos palestras nos presídios e em comunidades”, conclui.

Um problema mundial

Essa celebração tem como intuito alcançar as pessoas que sofrem com algum tipo de vício e já passaram por diversos tratamentos, porém não conseguiram resultados positivos. Além dos dependentes, o programa tem uma equipe de especialistas que faz o acompanhamento dos viciados e de seus familiares.

Segundo estudo da Universidade Federal de São Paulo (Unifesp), mais de 28 milhões de brasileiros têm familiares viciados em drogas ou em álcool.

Os medicamentos, por exemplo, é um tipo de vício que tem alcançado patamares alarmantes, ocupa o segundo lugar no consumo de substâncias legais e ilegais que causam dependência, de acordo com dados da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz), de agosto de 2019.

Quem quiser participar pode comparecer em São Paulo na Catedral da João Dias e nos principais templos da Universal pelo Brasil.



Agenda

“Domingo da Gratidão” – comemoração dos 6 anos do programa social Vício Tem Cura

Data: 23/02/2020

Horário da reunião: 15h

Endereço: Avenida João Dias, 1.800 – Santo Amaro, São Paulo (SP)