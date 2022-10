'Domingo teremos uma das eleições mais importantes do nosso Brasil', diz Bolsonaro O presidente e candidato à reeleição teve compromissos nesta quinta-feira (27) em Belford Roxo e em São João de Meriti 'Domingo teremos uma das eleições mais importantes do nosso Brasil', diz Bolsonaro

A- A+

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro Joédson Alves/EFE - 19.10.2022

O presidente e candidato à reeleição, Jair Bolsonaro (PL), participou de uma carreata e um comício nesta quinta-feira (27) no Rio de Janeiro, o terceiro maior colégio eleitoral do país. Na ocasião, ele criticou o PT.

VEJA A COBERTURA COMPLETA DAS ELEIÇÕES 2022 NA PÁGINA ESPECIAL DO R7





























1: A urna eletrônica brasileira tem 26 anos Luce Costa/Arte R7

2: A urna eletrônica foi prevista por lei em 1932 Luce Costa/Arte R7

3: As urnas não têm conexão com a internet Luce Costa/Arte R7

4: Pelo menos 25 países usam urnas eletrônicas Luce Costa/Arte R7

5: O código-fonte das urnas é auditável Luce Costa/Arte R7

6: As urnas funcionam sem energia por 12 horas Luce Costa/Arte R7

7: A urna eletrônica é acessível para deficiente Luce Costa/Arte R7

Extra: Bônus para os fãs de tecnologia Luce Costa/Arte R7 Publicidade

"Domingo teremos uma das eleições mais importantes do nosso Brasil. Mais do que eleger um presidente identificado com vocês, é o que nós queremos pelo nosso Brasil. É a volta do passado e da corrupção, ou é a manutenção nesse rumo da paz, do trabalho, da ordem e do progresso", disse Bolsonaro.

O presidente cumpriu agendas em Belford Roxo e em São João de Meriti.

Termina nesta quinta-feira (27) o prazo determinado pela Justiça Eleitoral para realização de comícios e outras reuniões públicas de propaganda política com uso de aparelhos de som. A exceção é para comícios de encerramento da campanha, que poderão ser prorrogados por mais duas horas após o fim do horário previsto.