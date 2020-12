Doria: 11 governadores têm interesse na vacina do Butantan Governador de São Paulo recebeu hoje Gladson Cameli, do Acre, que pede ajuda para obter a CoronaVac, a ser produzida pelo Instituto Butantan. Tema está no centro da disputa política entre Doria e Bolsonaro.

Doria mostra vacina da CoronaVac Antonio Molina/Zimel Press/Estadão Conteúdo - 7.12.2020

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) informou hoje ao blog que já recebeu pedidos de 11 governadores estaduais para disponibilizar a vacina do Instituto Butantan contra a Covid-19. O mais recente a ser recebido no Palácio dos Bandeirantes para uma audiência sobre o tema foi Gladson Cameli, do Acre.

Também já manifestaram interesse pela vacina, em contato direto com as autoridades do governo de São Paulo, os governadores do Pará, Maranhão, Roraima, Piauí, Mato Grosso do Sul, Espírito Santo, Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará e Rio Grande do Sul.

"Não podemos perder tempo. Nosso adversário é a Covid-19. Estamos lutando para que possamos virar essa página. Em janeiro, se Deus quiser, que a gente possa imunizar as pessoas", declarou Cameli, ao final do encontro. Esta semana, governadores mantiveram reunião com o ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, para cobrar um plano nacional de vacinação que permita superar as diferenças regionais, num encontro marcado por diálogos tensos.

Sobre a solicitação dos governadores, João Dória afirmou: "São Paulo está de portas abertas para dialogar com outros estados que, assim como nós, respeitando a ciência, têm pressa para iniciar a imunização para salvar vidas."