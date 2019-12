Doria amplia para 657 o número de escolas em tempo integral de SP Aumento na quantidade de escolas de ensino integral foi uma das promessas de campanha do governador do Estado nas eleições do ano passado tempo integral

Meta do governo é ter 1.400 escolas em tempo integral até 2023 Pxhere

O governador de São Paulo, João Doria, anunciou nesta sexta-feira (13) a expansão do Programa de Ensino Integral. Promessa de campanha de Doria, a proposta aumenta de 417 para 657 (+57%) a quantidade de escolas em tempo integral no Estado.

Agora, a meta do governo é ultrapassar as 1.400 escolas em tempo integral até 2023. "Investir na educação é o caminho para uma sociedade mais justa", afirma o governo de São Paulo.

O secretário da educação de São Paulo, Rossieli Soares, comemora o avanço do programa e destaca que novas oportunidades serão trazidas para os jovens do Estado com as instituições de ensino integral.

"[O programa] já estava funcionando e estamos ampliando muito. A meta era implementar 100 escolas [neste ano] e estamos chegando a 247", destaca Rossieli.

