Márcio Neves, do R7 com Estadão Conteúdo

Doria apoia Maia para liderar reforma da Previdência na Câmara Presidente da Câmara dos Deputados almoçou com o governador de São Paulo, do qual recebeu apoio.

Doria, Maia e o vice-governador Rodrigo Garcia em coletiva após o almoço Diogo Oliveira

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), declarou apoio incondicional ao presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia (DEM), em sua conduta do processo da reforma da Previdência. A declaração foi dada após um almoço que o governador de São Paulo ofereceu ao deputado federal pelo Rio de Janeiro em sua casa nos Jardins, zona oeste de São Paulo.

“Apoiamos e confiamos plenamente na conduta, trabalho e relevância do deputado Rodrigo Maia como presidente da Câmara Federal e como líder para a aprovação da Reforma da Previdência”, afirmou Doria.

Maia agradeceu o apoio do governador tucano e afirmou que "Doria se mostra preocupado com a reforma da Previdência".

Atrito de Maia com Bolsonaro

O governador de São Paulo também criticou a condução do governo por Bolsonaro, ao falar sobre a importância de compreender "a relação harmônica com os poderes”, após o presidente demonstrar pouca flexibilidade em tratar o assunto com Rodrigo Maia.

O presidente da Câmara, por sua vez não deixou de responder a fala do presidente da República, que mais cedo, afirmou que ele estaria "se comportando dessa forma um tanto quanto agressiva", em relação à condução do processo da reforma da Previdência na casa.

“Eu não uso as redes sociais para agredir ninguém. Eu uso as redes sociais para dar informação aos meus eleitores, à sociedade brasileira. Assim tenho me portado desde que assumi meu primeiro mandato de deputado federal e na Presidência da Câmara”, disse Maia.