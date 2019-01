Doria cria centro de operações policiais em São Bernardo de Campo

Thais Skodowski, do R7

Nesta terça-feira (15), o governador de São Paulo João Doria (PSDB) e o secretário da Segurança Pública, general João Camilo Pires de Campos, anunciaram a criação do primeiro Centro de Operações Integradas de Combate ao Crime (COICC) de São Bernardo do Campo, na Grande São Paulo.

O centro de operações contará com um Batalhão de Ações Especiais de Polícia (Baep) e uma Delegacia de Investigações Criminais (Deic).

De acordo com o governador, o local será um novo modelo da Secretaria da Segurança Pública (SSP), integrando as operações das polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal durante 24 horas. "Quando o COICC for inaugurado, daremos mais uma demonstração articulada e organizada contra o crime. Nós precisamos dar à população a sensação de segurança e a certeza de que podem confiar nas polícias de suas cidades", disse Doria.

O general Gomes também comentou sobre a iniciativa. "Integrar talvez seja o verbo mais importante hoje e estamos dando um enorme e significativo passo. Valorizar a instituição de um batalhão e uma delegacia especializados reconhece também o profissional de segurança pública. Instalações decentes, processos estabelecidos, estímulo e reconhecimento desses policiais vão de encontro com o queremos", explicou.

Já o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando Júnior, comentou sobre a importância do centro para todo o estado de São Paulo. "Nós iremos entregar um Estado mais seguro para a população. Vamos enfrentar o crime como tem que ser enfrentado, com austeridade, coragem e investimento”, disse.

Operação São Paulo Mais Seguro

O governador também anunciou a segunda edição da Operação São Paulo Mais Seguro, da Polícia Militar, iniciada na madrugada desta terça-feira (15).

A ação, que está prevista para terminar na madrugada de quarta-feira (16), tem a finalidade de combater a criminalidade, em especial crimes contra o patrimônio.

A operação conta com 20.200 policiais militares, 8.228 viaturas, além de 3.048 pontos de ações policiais.