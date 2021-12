Doria define equipe econômica na disputa pela Presidência em 2022 Henrique Meirelles, Ana Carla Abrão Costa, Zeina Latif e Vanessa Rahal Canado compõem comitê do candidato do PSDB Doria define equipe econômica na disputa pela presidência em 2022

Doria é o candidato do PSDB à Presidência nas eleições de 2022 Reprodução

O governador de São Paulo e candidato do PSDB à Presidência nas eleições de 2022, João Doria, definiu seu comitê para aconselhamento do programa econômico de sua candidatura no ano que vem.

O grupo contará com Henrique Meirelles, atual secretário da Fazenda e Planejamento de São Paulo e ministro da Fazenda entre 2016 e 2017.

As economistas Ana Carla Abrão Costa, ex-presidente do Conselho de Gestão Fiscal do município de São Paulo na gestão de Doria e ex-secretária da Fazenda de Goiás, e Zeina Latif, conselheira do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social do governo Michel Temer, entre 2016 e 2018, também compõem a equipe.

O comitê da candidatura de Doria à Presidência também contará com a advogada Vanessa Rahal Canado, especializada em direito tributário e política tributária. Canado é coordenadora dos cursos de pós-graduação e de educação executiva em direito do Insper, coordenadora do Núcleo Pesquisa em Tributação do Insper e foi assessora especial do ministro da Economia, Paulo Guedes, entre 2019 e maio de 2021.