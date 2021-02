Doria diz que convidou Rodrigo Maia (DEM-RJ) para integrar PSDB

A- A+

Doria confirma convite a Rodrigo Maia para fazer parte do PSDB Divulgação Governo de SP

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB) afirmou que convidou o ex-presidente da Câmara dos Deputados, o deputadi Rodrigo Maia (DEM-RJ), para integrar o partido ao qual pertence. A informação foi confirmada pelo governador nesta segunda-feira (8), durante coletiva de imprensa, no Palácio dos Bandeirantes, na capital paulista.

"Nossa prioridade absoluta em São Pauloé o combate a pandemia, a proteção e a saúde dos brasileiros, mas ao lado disso, a gestão pública e a política. Confirmo que ontem, recebendo a visita do deputado Rodrigo Maia em minha residência, eu o convidei para integrar o PSDB", disse Doria.

"Ele vai analisar, não é uma decisão que ele vá tomar de imediato, mas ficou claro, dadas as informações que ele colocou publicamente, que ele deixará o DEM partido o qual já o foi presidente. Diante dessa menifestação pública e reafirmada ontem eu o convidei, nos próximos dias, ou nas próximas semanas, ele deverá se manifestar", acrescentou.

Projeto S em Serrana

O governador também anunciou nesta segunda-feira (8) que vacinará a população da cidade de Serrana, no interior de São Paulo, próxima de Ribeirão Preto. Serão cerca de 30 mil pessoas a serem imunizadas no chamado "Projeto S". O estudo, segundo o diretor do Instituto Butantan, Dimas Covas, pretende avaliar a transmissão da infecção, o uso do Sistema Único de Saúde e os efeitos diretos e indiretos da pandemia.

O diretor do Instituto Butantan afirmou que, além dos estudos de eficácia, o governo desenvolveu também o estudo de eficiência para testar o efeito da vacinação de massa sobre o curso da epidemia. "Todos os países querem saber o curso da epidemia com toda a população vacinada. Vamos começar a ter essa resposta em seis meses. É o primeiro estudo dessa natureza feito no mundo."

"Normalmente esses dados aparecem ao final dos programas de vacinação", afirmou Dimas Covas. "Com esse estudo não vamos ter que esperar o ano que vem para ter essa reposta, vamos ter essa reposta em três meses. É um grande passo". Segundo o diretor do Butantan, os critérios para escolher a cidade de Serrana foram: índice populacional, alto índice de infecção, presença de um centro de pesquisa relacionado ao governo.

O projeto ocorrerá em parceria com o Hospital Estdual de Serrana e a administração municipal. A cidade foi divida em 25 partes, que formarão quatro regiões, separadas por cores. Durante a semana, de quarta-feira a domingo, será feita a vacinação dos moradores de acordo com a cor correspondente. Somente moradores da cidade poderão participar da imunização.