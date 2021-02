Doria diz que PSDB será oposição ao governo Bolsonaro e ataca Aécio Governador de São Paulo disse que deputado do partido que votou em Arthur Lira 'ou faz oposição ou pede para se retirar'

João Doria (PSDB), governador de São Paulo Governo do Estado de São Paulo - 08.02.2021

O governador de São Paulo João Doria disse nesta quarta-feira (10) que, "a partir de agora, o PSDB é um partido de oposição ao governo Bolsonaro" e afirmou que o deputado Aécio Neves (PSDB-MG) deve seguir essa linha do partido ou então mudar de legenda.

Durante coletiva para falar sobre o combate à covid-19 em São Paulo, Doria destacou que se reuniu na segunda-feira à noite com líderes do PSDB. "A pauta principal foi a decisão do PSDB de ser um partido de oposição ao governo Jair Bolsonaro", afirmou.

"Portanto o PSDB, a partir de agora, é um partido de oposição ao governo Bolsonaro por decisão dos seus líderes, por decisão também do presidente Fernando Henrique Cardoso e, obviamente, por uma circunstância política onde não faz sentido o partido da social-democracia brasileira ser aderente ao presidente Jair Bolsonaro."

Doria disse que alguns deputados do PSDB, liderados por Aécio Neves, votaram no candidato do presidente Bolsonaro, Arthur Lira (PP-AL) para ser presidente da Câmara dos Deputados.

"Não cabe a Aécio Neves outra opção: ou ele se incorpora ao PSDB e passa a fazer oposição ou pede para se retirar e vai encontrar um partido em que possa exercer seu adesismo e exaltar o bolsonarismo. E todos os demais que queiram seguir nessa linha."

Em resposta, Aécio Neves disse em nota que as afirmações de Doria são ‘arroubos autoritários’ e ‘falta temperança e humildade’. “O PSDB tem uma longa tradição democrática, construída muito antes de sua chegada ao partido, e que não será sufocada por arroubos autoritários de quem quer que seja”, afirmou Aécio.

Doria disse ainda que jantou na terça-feira (9) com o presidente nacional do DEM, ACM Neto, que estava acompanhado de Mendonça Filho, ex-ministro da Educação. Segundo Doria, ACM Neto teria afirmado taxativamente "que o DEM não apoia e não apoiará o governo Jair Bolsonaro nem neste momento nem no futuro para o programa sucessório".

Na segunda-feira (8), Doria disse que convidou o ex-presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ) para integrar o PSDB.