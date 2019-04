Doria elogia atuação de Guedes na defesa da reforma da Previdência

Governador João Doria elogia atuação de ministro Paulo Guedes Divulgação Equipe João Doria 26.02.2019

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), usou uma rede social para sair em defesa do ministro da Economia, Paulo Guedes, que nesta quarta-feira (3) sofreu ataques da oposição quando explicava a reforma da Previdência em audiência na CCJ (Comissão de Constituição e Justiça) da Câmara dos Deputados. "Paulo Guedes é um guerreiro do BR. Não deixou que o intimidassem. Confrontou e desmascarou as mentiras da oposição", disse Doria no Twitter.

Governistas foram "tchutchucas" na defesa de Paulo Guedes na CCJ

Durante mais de seis horas, os deputados de partidos como PT, PSOL, PDT e PSB criticaram o projeto do governo para a mudança no sistema de aposentadorias. O clima foi de tensão e Paulo Guedes pouco foi defendido por parlamentares da base aliada.

Doria apoia Maia para liderar reforma da Previdência na Câmara

A audiência foi encerrada após o deputado Zeca Dirceu (PT), filho do ex-ministro José Dirceu, dizer que Guedes é "tigrão" com os aposentados, agricultores e professores, e "tchutchuca" com "a turma mais privilegiada do país" e os "amigos banqueiros.