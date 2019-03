Doria, o governador The Flash João Doria promete nesta terça-feria (26) cumprir agendas em Brasília e São Paulo em menos de três horas Doria The Flash

Doria quer cumprir agendas com rapidez nesta terça Reprodução Facebook

O governador João Doria pode, com a velocidade que pretende cumprir as agendas, abandonar o uso do "Acelera SP" e se inspirar no The Flash, clássico herói da DC Comics.

A agenda desta terça-feira (26) de Doria prevê participação, às 8h40, em Brasília, na Reunião Extraordinária do Fórum de Governadores, que vai tratar da reforma da Previdência e as finanças dos Estados.

Às 11h00, o governador promete estar de volta a São Paulo para participar do projeto de restauração do Museu do Ipiranga.

Uma agenda The Flash. Na clássica história, o cientista Barry Allen se torna The Flash, o homem mais veloz do planeta, após sofrer um trágico acidente em seu laboratório.

Em deslocamentos para outros Estados, o Palácio dos Bandeirantes usa jatos alugados. O contrato prevê o pagamento de acordo com a necessidade.