Doria parabeniza efetivação de Pazuello na Saúde: 'Correto' Eduardo Pazuello ocupava o cargo interinamente desde o dia 15 de maio. Cerimônia de posse está marcada para as 17h desta quarta-feira (16)

O governador João Doria (PSDB) parabenizou a efetivação de Eduardo Pazuello como Ministro da Saúde. Durante coletiva no Palácio dos Bandeirantes nesta quarta-feira (16), Doria também elogiou a postura do ministro durante a pandemia do novo coronavírus e classificou como "correta".

"Eu tenho dito e repetido aqui que Eduardo Pazuello tem sido correto com a saúde em São Paulo. Pelas informações que tenho de outros governadores, ele tem sido correto também com outros estados", disse Doria ao elogiar a decisão do presidente Jair Bolsonaro.

Pazuello ocupava o cargo interinamente desde o dia 15 de maio, quando Nelson Teich anunciou que deixaria a pasta por divergências com o presidente Jair Bolsonaro. A cerimônia está marcada para as 17h desta quarta-feira.

General-de-divisão, Pazuello se graduou na Aman (Academia Militar das Agulhas Negras), assim como Jair Bolsonaro. Ele chegou ao governo no dia 20 de abril, com a missão de coordenar a transição entre as gestões de Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich à frente da Saúde.