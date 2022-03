‘Driblando a Fome’ distribuiu 5 mil cestas básicas para famílias necessitadas de Salvador (BA)

A- A+

Evento Driblando a Fome aconteceu no último sábado (19) Divulgação

Com o objetivo de levar ajuda humanitária a famílias carentes de Salvador (BA), o Unisocial

realizou neste sábado (19), às 14h, o evento “Driblando a Fome", no estádio Pituaçu,

localizado na zona leste da capital baiana. O evento distribuiu 5 mil cestas básicas e contou

com um público de 27,5 mil pessoas, que puderam participar de uma tarde festiva, com uma partida de futebol com a presença do ex-jogador Romário, tetracampeão mundial na Copa de 1994, e apresentações artísticas.

Assim como ocorre no restante do Brasil, em Salvador, a grave crise econômica provocada

pela pandemia da covid-19, é ainda mais severa para os soteropolitanos mais humildes.

Dados da Defensoria Pública da Bahia apontam que os casos de furto famélico -- quando

alguém furta para saciar a fome -- quase dobraram proporcionalmente no estado entre 2017 e 2021, saltando de 11,5% para 20,25% dos episódios de furtos comuns.

Para aumentar o alcance da ação, o “Driblando a Fome” também contou com a participação

de diversas instituições de caridade, que receberam cestas básicas para socorrerem as

comunidades onde atuam.

Evento em Salvador teve a presença de 27,5 mil pessoas e distribuiu 5 mil cestas básicas Divulgação

“Estamos vivendo uma situação que, muito antes da guerra [na Ucrânia], já era muito difícil.

E não sabemos o que vem pela frente”, avalia Sérgio Correa, responsável pela iniciativa.

“Este evento poderia ter sido mais uma ação social com a distribuição de alimentos. Mas se

tornou algo ainda maior, porque nós convidamos líderes de diversas instituições de caridade que também cuidam de pessoas que não têm como se alimentar direito, por conta da pobreza. São instituições evangélicas, católicas e de religiões de matriz africana, que também levaram cestas básicas para atender as comunidades que apoiam."

As cestas foram guarnecidas com itens de primeira necessidade, como arroz, feijão, flocão

de milho, macarrão, soja, açúcar, leite, café, farinha de mandioca, óleo, sal, extrato de

tomate e biscoito. Durante o evento, o público presente recebeu lanches, refrigerante e

água.

“Irmãos em Deus, em Jesus Cristo”

Uma das instituições beneficiadas é o Instituto Reviver. “Vocês não imaginam o tamanho da

felicidade dos assistidos quando essas cestas básicas chegaram”, explica o Pastor Juarez,

representante da entidade que abriga 400 pessoas. “Louvo a Deus pela vida de todos os

envolvidos no evento. As instituições de caridade têm passado por dificuldades em meio à

pandemia, em meio à guerra [da Ucrânia] que têm afetado a economia do nosso país.

Vocês estão firmes e fortes, lutando em prol dos menos favorecidos”, agradeceu.

Participaram do “Driblando a Fome” 258 representantes de religiões de matriz africana,

entre pais, mães e filhos de santo. Eles também receberam cestas básicas para apoiar as

iniciativas humanitárias que mantêm em suas comunidades.

O Driblando a Fome distribuiu alimentos para instituições católicas, evangélicas e de matriz africana Divulgação

“Eu me senti tão bem acolhida por vocês, evangélicos”, agradeceu a Mãe Maria Clara, do

Terreiro Cacique de Luanda. “Vocês demonstraram uma atenção muito boa com todos nós.

Eu acho que nós todos somos irmãos, e pra mim foi uma maravilha! Gostei e todo o pessoal

do meu terreiro gostou. Vocês são meus irmãos em Deus, em Jesus Cristo, e somos todos

iguais.”

Responsável pelo “Driblando a Fome”, o Unisocial é um dos 17 programas sociais mantidos

pela Igreja Universal do Reino de Deus. No total, foram 9,7 milhões de beneficiados por

estas iniciativas da Universal no Brasil, em 2021.