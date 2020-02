Marcos Rogério Lopes, do R7

Duas brasileiras em quarentena em Lisboa devem ter alta sábado Assim como ocorreu no Brasil, vinte moradores de Wuhan, na China, estão confinados na capital de Portugal; exames deram negativo para o coronavírus

Com últimas suspeitas descartadas, Portugal segue sem vítimas do coronavírus Divulgação

As 20 pessoas isoladas em um hospital em Lisboa desde 2 de fevereiro devem ser liberadas neste sábado (15) do período de quarentena contra o novo coronavírus. São 18 portugueses e duas brasileiras que não tiveram os nomes revelados. Eles moravam em Wuhan, China, epicentro da doença.

Um último exame será feito na sexta-feira (14). Se todos permanecerem livres da doença, terão alta médica.

Médicos chineses alertam para risco de reinfecção por coronavírus

Ao contrário do Brasil, onde o isolamento de 18 dias foi obrigatório e determinado pelo governo federal, em Lisboa, a quarentena, de 14 dias, foi uma opção de cada um dos cidadãos. Eles estão confinados no Hospital Pulido Valente, na capital do país.

Na terça-feira (11), deram negativas duas análises do Instituto Nacional de Saúde Ricardo Jorge de dois portugueses, uma mulher e um homem que regressaram recentemente da China. Eles não estavam confinados.

Segundo comunicado da Direção Geral da Saúde de Portugal, o país ainda não tem nenhuma vítima do novo coronavírus.

Na Europa, nove países registraram casos: Alemanha (14), França (11), Finlândia (1), Itália (3), Reino Unido (8), Rússia (2), Espanha (2), Suécia (1) e Bélgica (1).