Dupla pesca um pirarucu de mais de 2 metros e 100 kg no rio Madeira

Pirarucu não é pra qualquer um! O peixe, que é o maior exemplar de água doce na América do Sul, só pode ser pescado uma vez por ano, apenas entre outubro e novembro. A própria população ribeirinha ajuda na fiscalização e na proteção do peixe, que, com estas medidas, virou uma fonte de renda para os moradores e riqueza natural da região amazônica REUTERS/Bruno Kelly

Este que vai descendo a paulada no peixe é Diomesio Coelho. Ele sabe quantos peixes adultos existem no lado em que pesca — porque, antes de começar a pescar, ele precisa fazer este levantamento — e sabe, também, que não pode pescar nenhum peixe menor que 1,5 m (ele chega a ter até 3 m), porque é assim que manda a lei ambiental que regula a pesca do pirarucu.





Os pescadores só podem pescar 30% dos peixes adultos REUTERS/Bruno Kelly

Esta é uma foto aérea da região em que a pesca é realizada em São Raimundo do Jaraguá, na reserva de Mamirauá, no rio Solimões, perto da cidade de Tefé, que fica cerca de 600 km distante de Manaus, capital do estado do Amazonas REUTERS/Bruno Kelly

Esta é a comunidade de São Raimundo do Jaraguá, que abriga pescadores de pirarucu dedicados e preocupados com a sustentabilidade da espécie REUTERS/Bruno Kelly

O nome 'pirarucu' é de origem tupi. 'Pirá' significa 'peixe' e 'urucum' quer dizer vermelho, por causa desse tom vermelho em suas escamas.

Os apreciadores da carne do pirarucu chamam o bicho de 'bacalhau de água doce' e existe uma bizarrice fantástica a respeito desse peixe: ele tem dois aparelhos respiratórios! Sim... Ele tem brânquias (coisa que todo peixe tem) e, também, adaptou sua bexiga natatória para funcionar como pulmão na época de seca, que é justamente quando o pirarucu procria

REUTERS/Bruno Kelly

Na mitologia indígena, Pirarucu era o nome de um índio cabeça dura que não respeitava ninguém e que acabou atingido por um raio e morreu no fundo do rio Tocantins REUTERS/Bruno Kelly

Para os moradores locais, o pirarucu é uma fonte de renda e de alimento. Edson de Souza, que aparece na foto, sabe muito bem disso! REUTERS/Bruno Kelly

Tão difícil quanto matar o peixe, é colocá-lo dentro das canoas! REUTERS/Bruno Kelly

Por isso que a formação de comunidades foi um bom negócio para os pescadores REUTERS/Bruno Kelly

Pescando com consciência, tem peixe pra todo mundo! REUTERS/Bruno Kelly

E você acha que é fácil? REUTERS/Bruno Kelly

Imagina levar o peixão nas costas — lembrou que não pode pescar nenhum menos de 1,5 m — no meio da trilha da mata? REUTERS/Bruno Kelly

Precisa ter disposição! REUTERS/Bruno Kelly

Enfileirados, a quantidade até assusta, mas imagina que foi uma comunidade toda que pescou essa quantidade REUTERS/Bruno Kelly

É obrigatório etiquetar os peixes para que as autoridades saibam onde ele foi pescado REUTERS/Bruno Kelly

Dá até pra fazer uma boquinha! REUTERS/Bruno Kelly

Quando os peixes chegam no mercado, a galera faz mutirão para limpar REUTERS/Bruno Kelly

Parte da carne é vendida ali mesmo, fresquinha REUTERS/Bruno Kelly

Outra parte é salgada e conservada para aguentar a viagem de barco para as cidades próximas REUTERS/Bruno Kelly

Quando a noite cai, um barco leva os frutos da pesca do dia para mercados mais afastados REUTERS/Bruno Kelly