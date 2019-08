Dupla rouba passageiros e motorista de aplicativo em SP

Dois criminosos assaltaram passageiros e um motorista de aplicativo em Santana, Zona Norte de São Paulo. O crime ocorreu na Rua Doutor Guilherme Cristoffel, por volta das 13h32 da última sexta-feira (2). Circuitos de segurança mostram a ação dos bandidos.

Pelas imagens é possível ver que uma mulher aguarda em pé a chegada do motorista de aplicativo. Quando o carro chega, a solicitante se aproxima do veículo, momento em que é abordada por dois suspeitos. A mulher é afastada do carro por um dos criminosos. Enquanto o outro, rouba os pertences dos passageiros e do motorista. Depois da ação, os dois fogem.

A Sala de Imprensa da Polícia Militar afirmou que foi acionada para uma ocorrência de roubo a transeunte, por volta das 14h30. Uma equipe foi ao local e orientou as vítimas. A equipe de reportagem tentou obter outras informações no 20º Distrito Policial, mas não conseguiu contato por telefone.