'É direito deles reclamar', diz Bolsonaro sobre reação palestina

Jair Bolsonaro afirmou nesta segunda-feira (1º) que os palestinos têm o “direito” de reclamar sobre a decisão do governo de abrir um escritório comercial do Brasil em Jerusalém.

“É direito deles reclamar”, afirmou o presidente da República depois de ser questionado sobre o tema.

Bolsonaro ainda afirmou que tem até o fim de seu mandato para fazer a transferência da embaixada brasileira em Israel para Jerusalém.

“Tenho compromisso, mas meu mandato vai até 2022. Tem que fazer as coisas devagar, com calma, sem problema, mantendo contato também com o público de outras nações. O que eu quero é que seja respeitada a economia de Israel”, declarou. “Se eu fosse hoje abrir negociações com Israel, botaria a nossa embaixada onde? Seria em Jerusalém, está certo? A gente não quer ofender ninguém, agora quero que respeitem a nossa autonomia”, completou.

Para o presidente da República, a viagem está indo conforme o planejado. “Está tudo positivo até agora, acordos, fortalecimento da nossa amizade, parcerias... Israel sempre foi nosso amigo e, juntos, a gente pode alavancar as nossas economias”, afirmou.

Neste domingo (31), a Autoridade Palestina condenou a decisão de Bolsonaro de abrir um escritório do Brasil em Jerusalém e afirmou que vai chamar de volta seu embaixador no Brasil para analisar uma resposta à medida.