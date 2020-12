"É inequívoco que economia voltou em V", diz Guedes sobre PIB Marcos Corrêa/PR - 02.12.2020

O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse nesta quinta-feira (3) em evento promovido pela Câmara Brasileira da Indústria da Construção (CBIC) que o resultado do crescimento do PIB (Produto Interno Bruto) mostra a recuperação da economia brasileira após o primero impacto da pandemia do novo coronavírus.

"A economia brasileira voltou em V, como nós falávamos lá atrás. Falamos que economia estava decolando e temos uma velocidade de impacto boa. As notícias estão melhorando. Agora está tudo andando, produção de aço e embalagem, o sinal de recuperação é evidente. O Brasil está decolando de novo. É inequivoco que economia voltou em V".

Para o ministro, o desafio agora é aprovar as reformas que irão atrair investimentos para tornar a recuperação da economia sustentável ao longo do tempo.

"O desafio a frente é de transformar a recuperação cíclica, porque economia bateu no fundo do poço e está voltando, com crescimento sustentável. A medida que as cadeias vão se religando vamos retirando as medidas que mantiveram o consumo, como auxílio emergencial, essa recuperação vai se desacelrando e teremos uma retomada sustentável a partir de investimentos. Por isso estamos mexendo nos marcos regulatórios de saneamento, gás, cabotagem, energia. Nosso desafio é retomar os investimentos com retomada da agenda de reformas estruturantes".

Empregos

Guedes falou ainda do papel do setor da construção civil na criação de empregos, o que leva o País a um cenário de perda zero de empregos durante a pandemia (foram perdidos 1,2 milhão e já recuperados 1 milhão, segundo o ministro).