"É uma guerra", diz ministro da Defesa sobre coronavírus O general Fernando Azevedo e Silva destacou que as Forças Armadas sempre estiveram presentes em momentos delicados do Brasil

Na entrevista coletiva sobre as medidas a serem tomadas pelo governo para conter a ameaça do coronavírus, o ministro da Defesa, general Fernando Azevedo e Silva, afirmou que a situação em que se encontra o Brasil e o mundo "é uma guerra".

"O que está acontecendo é uma guerra, com um inimigo invisível, feroz, dedicado. E quando há uma guerra, os brasileiros podem contar com as Forças Armadas, sempre contaram. Todos os momentos delicados e importantes do Brasil, a nossa população esteve com as Forças Armadas ao lado", disse o ministro na abertura de seu discurso.

O general lembrou que a primeira operação das Forças Armadas em relação ao coronavírus foi lidar com os brasileiros que estavam em Wuhan, na China. O que, na análise do ministro, foi um sucesso.

"As forças estiveram com sucesso e nós vamos ajudar a ter mais sucesso. Acionei o centro de operações conjunto do Ministério da Defesa, integrado por Marinha, Exército e Forças Aéreas e já estamos trabalhando com possíveis auxílios e ajudas que as Forças Armadas podem e devem dar", afirmou.

Atuação do Ministério

O ministro destacou que a atuação da Pasta se dará principalmente na parte de logística. "Nós temos várias possibilidades particularmente na parte de logística, de condução de materiais em regiões de díficil acesso, como a Amazônia, como sempre fizemos", ressalta.

"Fizemos isso nas operações de dengue, do zika, etc. Ao mesmo tempo, estamos tomando conta de dois milhões de pessoas, que é a família militar. Temos hospitais móveis que podem auxiliar também. O leque de possíbilidades é muito grande e os brasileiros podem contar com o apoio das Forças Armadas", completou.

