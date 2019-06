É uma honra ter Moro como ministro, afirma Bolsonaro Exaltação do presidente acontece em meio às divulgações de supostas mensagens trocadas por Moro com procuradores da Lava Jato Moro e Bolsonaro

Bolsonaro: "É uma honra, um orgulho e uma satisfação" ter Moro como ministro Gabriela Biló/Estadão Conteúdo - 11/06/2019

O presidente Jair Bolsonaro rasgou elogios ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sergio Moro, durante cerimônia de assinatura de uma medida provisória nesta segunda-feira (17).

Na ocasião, Bolsonaro afirmou que é uma honra, um orgulho e uma satisfação ter o ex-juiz responsável pela Operação Lava Jato em Curitiba em sua equipe de ministros.

Moraes: invasões a celulares de agentes públicos 'são criminosas'

A exaltação do presidente a seu auxiliar acontece em meio às divulgações de supostas mensagens trocadas por Moro com procuradores que atuam na Lava Jato na capital paramentes e que indicariam uma colaboração do então juiz com os integrantes do MPF (Ministério Público Federal).

As declarações do presidente foram feitas durante a cerimônia de assinatura de uma medida provisória que permite o confisco de bens de traficantes, realizada no Palácio do Planalto com a presença de Moro, que também discursou, limitando-se a tratar da MP.

