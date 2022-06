Economia autoriza concurso da Receita Federal com 699 vagas As vagas serão para os cargos de auditor fiscal e analista tributário, que exigem nível superior; edital deve ser publicado em seis meses Economia autoriza concurso da Receita Federal com 699 vagas

Brasil | Victória Olímpio, do R7, em Brasília

Logotipo da Delegacia da Receita Federal, em São Paulo Edu Garcia/R7 - 26.04.2022

A Secretaria Especial de Desburocratização, Gestão e Governo Digital, do Ministério da Economia, autorizou concurso público para a Receita Federal com previsão de oferta de 699 vagas. A portaria de autorização foi publicada nesta segunda-feira (13) no Diário Oficial da União.

Do total de vagas, 230 serão para auditor fiscal e 469 para analista tributário. Para assumir ambos os cargos é necessário que os candidatos tenham nível superior completo.

O próximo passo da Secretaria Especial da Receita deve ser o contrato da banca organizadora que ficará responsável pelo certame. O prazo para a publicação do edital de abertura do concurso será de seis meses.

Foi autorizada ainda a redução, para dois meses, do prazo de antecedência mínima entre a publicação do edital e a realização da primeira prova do certame. A publicação da portaria é a confirmação de uma das pautas prioritárias da Administração da Receita.

Nesta manhã, o Ministério da Economia também autorizou a realização de concurso público para o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). A previsão é de que sejam ofertadas 1.000 vagas para o cargo de técnico do seguro social.